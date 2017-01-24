Беларусь-Гонконг: будем дружить налогами

Соглашение об избежании двойного налогообложения подписали 16 января 2017 г. Беларусь и Гонконг. Для нашей страны это стало 68-м соглашением такого рода, а для Гонконга – 36. Отметим, что в этой юрисдикции в последнее время активно реализуется инициатива по расширению сети налоговых соглашений.

Белорусско-гонконгское со­глашение позволяет резиденту одной стороны зачесть налог, уплаченный в другой стране, в счет налогового обязательства, возникающего в стране его резидентства. Соглашение вступит в силу после ратификации обеими сторонами и устанавливает следующий порядок налогообложения пассивных доходов:

– налог у источника на роялти составит 5% (по общему правилу ставка налога у источника на роялти в Беларуси составляет 15% для компаний и 13% для физических лиц), а в случае с платой за использование или за право использования воз­душного судна – 3%;

– налог у источника на дивиденды вне зависимости от доли лица, получающего дивиденды, в капитале выплачивающей их компании составит 5% (ставка этого налога у нас – 12% для компаний и 13% – для физлиц);

– налог у источника на проценты – 5% (по общему правилу в Беларуси – 10% для компаний и 13% – для физлиц).

Гонконгские авиалинии, осуществляющие перелеты в Беларусь, будут облагаться налогом на прибыль в Гонконге. Доходы от международных перевозок, полученные резидентом Гонконга от источника в нашей стране, также будут облагаться налогом в Гонконге, а не в Беларуси. Строительная площадка, строительный, монтажный или сборочный объект или связанная с ними надзорная деятельность признаются по со­глашению постоянным пред­ставительством, если существуют более 12 ме­сяцев (по общему правилу п. 4 ст. 139 НК – свыше 180 дней в любом 12-месячном периоде).

Для сравнения, российско-­гонконг­ское налоговое соглашение, вступившее в силу в августе 2016 г., предусматривает несколько более выгодные условия налогообложения роялти (только 3%), но менее выгодные условия налогообложения дивидендов (5% для дивидендов при квалифицированном участии (если лицом, имеющим фактическое право на их получение, является ком­пания, напрямую владеющая минимум 15% капитала компании, выплачивающей дивиденды) и 10% для дивидендов в остальных случаях). Проценты, выплачиваемые из одного договаривающегося государства в другое, не подлежат налогообложению у источника, а облагаются налогом в стране получателя. С другой стороны, в соответствии с белорусско-китайским соглашением, заключенным в 1995 г., ставка роялти, дивидендов и процентов со­ставляет 10% (для государства и госбанков налог с процентов не взимается), а стройплощадка признается постоянным пред­ставительством, если работы ведутся свыше 18 месяцев.

По мнению экспертов, белорусско-­гонконгское соглашение содержит вполне современные нормы об обмене налоговой информацией, а также нормы по предотвращению злоупотреблений предоставляемыми им льготами. Напомним, 30 июня 2016 г. в Гонконге вступил в силу закон, имплементирующий автоматический обмен налоговой информацией. Это обеспечивает правовые основы для введения автоматического обмена информацией по налоговым вопросам (AEOI) и позволяет Гонконгу засвидетельствовать свою поддержку нового международного стандарта автоматического обмена ОЭСР. В Беларуси возможность присоединения к этому стандарту еще только обсуждается.

По предварительным дан­ным, Гон­конг и Беларусь также договорились о взаимной от­мене виз для стимулирования развития экономических связей между юрисдикциями. К сожалению, пока объем инвестиций Гонконга в экономику Беларуси незначителен. Так, наш экспорт в эту юрисдикцию снизился с 10,4 млн. USD в 2010 г. до 5,3 млн. в 2015-м (т.е. с 0,04% до 0,02% общего объема), а импорт стабильно составляет всего 0,01%, хотя и сократился за 5 лет с 3,2 млн. до 2,6 млн. USD. На начало прошлого года в Беларуси числились 10 компаний с гон­конгским капиталом, уставным фондом 538,4 тыс. USD и суммой накопленных инвестиций около 18 млн. USD. Вряд ли появление соглашения об устранении двойного налогообложения существенно изменит положение. Скорее можно предположить, что оно поспособствует дальнейшему росту китайских инвестиций Китая в экономику Беларуси, нежели росту экономических связей непосредственно с Гонконгом.