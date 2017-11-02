Рейтинги
Беларусь для бедного американца: как выжить на 1000 USD в месяц
Американский портал о бережливости и инвестировании накопленного GoBankingRates обновил свой рейтинг самых дешевых для проживания стран. Публикация ориентирована на небогатых путешественников и пенсионеров, выискивающих хорошие места подальше от нью-йоркских счетов за отопление и калифорнийских – за воду. За год Беларусь стала ощутимо дешевле и доступнее для прижимистых янки, переместившись с последнего 50-го места, то есть самого дорогого, на 40-е.
Как эксперты GoBankingRates оценивают привлекательность стран? Доходы и расходы местных жителей сравниваются с теми же показателями в Нью-Йорке. Сопоставляются 4 индикатора благополучия:
1. Покупательная способность средней зарплаты. Обратите внимание: не сколько долларов в месяц платят работнику, а сколько товаров и услуг на свою получку может приобрести местный житель;
2. Среднемесячная аренда квартиры "с одной спальней" (вероятно, двухкомнатной, в нашем понимании);
3. Цены на макароны, консервы и другие бакалейные товары;
4. Стоимость местных товаров и услуг (имеются ввиду коммунальные платежи, проезд на общественном транспорте и такси, еда в кафе и ресторанах).
По данным авторов рейтинга, покупательная способность белоруса на 63,57% ниже, чем у нью-йоркца. Но и трат здесь американских нет. Аренда жилья в наших краях почти в 10 раз дешевле (на 87,79%). Цены на бакалейные товары не дотягивают даже до трети нью-йоркских (27,09%).
Белорусские коммуналка, транспорт и общепит оценены, по нашему мнению, даже слишком дорого — всего лишь на 66,16% дешевле, чем в самом большом городе США. Одна поездка на нью-йоркской «подземке» обойдётся в 3 USD (в минском — примерно 0,3 USD). Месячный проездной на метро и автобус в американском мегаполисе — 116,50 USD, а в белоруской столице 23 USD хватит, чтоб месяц ездить на всех 4 видах общественного транспорта.
Описание Беларуси в сопроводительной статье к рейтингу трудно назвать недостоверным: в стране мало иностранных туристов, но она не лишена своеобразного шарма; здесь вы не найдете мусора или граффити на стенах, зато много густых лесов и простых деревушек.
Прошлогодний отзыв был еще интереснее: за 450 USD вы можете снять квартиру «с одной спальней» (вероятно, имеется ввиду двухкомнатная) в центре Минска, еще 440 USD у вас уйдет на жизнь; таким образом, менее чем на 1000 USD один человек может прожить с комфортом в этой стране целый месяц!
Надо заметить, что авторы рейтинга обладают несколько своеобразным представлением о мире. Так, в рассказе о том, как сейчас дешева жизнь в Сирии, нет ни слова о расходах на охрану и боеприпасы. Хотя факт гражданской войны там они не отрицают. Ну и что? Не менее интенсивные бои идут в некоторых регионах Ливана, Турции и Пакистана, говорят они.
Столь же загадочным образом оценена и жизнь в Ливии. По их оценкам, средний ливиец может купить на свою зарплату почти на 33% больше, чем житель Нью-Йорка. Кто проводил статистические замеры в разделенной на части вооруженными группировками стране?
В прошлом году раздел о том, как недорого все стоит в России (особенно жилье) сопровождался величественными видами Москвы. Жить они, правда, рекомендовали в Екатеринбурге и Новосибирске, а в этом году РФ в рейтинге почему-то вообще нет. Пропали из списка и Литва с Латвией, бывшие в прошлом году соседями Беларуси (48-е и 45-е места).
|
место
|
страна
|
На сколько меньше, чем в Нью-Йорке…
|
покупательная способность зарплаты
|
аренда жилья
|
бакалейные товары
|
коммунальные, транспорт, общепит
|
50
|
Кения
|
-69,10%
|
-90,32%
|
-62,35%
|
-61,00%
|
49
|
Иран
|
-56,82%
|
-82,95%
|
-66,47%
|
-61,74%
|
48
|
Эстония
|
-31,52%
|
-86,02%
|
-63,26%
|
-50,50%
|
47
|
Перу
|
-58,80%
|
-82,77%
|
-63,83%
|
-60,53%
|
46
|
Словения
|
-21,77%
|
-85,94%
|
-56,52%
|
-46,76%
|
45
|
Оман
|
+11,86%
|
-72,08%
|
-50,66%
|
-47,41%
|
44
|
Китай
|
-32,16%
|
-81,33%
|
-52,26%
|
-55,24%
|
43
|
Хорватия
|
-39,29%
|
-89,91%
|
-60,09%
|
-52,00%
|
42
|
Кипр
|
-4,08%
|
-87,72%
|
-55,94%
|
-45,93%
|
41
|
Венгрия
|
-52,48%
|
-87,33%
|
-66,38%
|
-57,23%
|
40
|
Беларусь
|
-63,57%
|
-87,79%
|
-72,81%
|
-66,16%
|
39
|
Словакия
|
-35,25%
|
-83,51%
|
-61,16%
|
-55,10%
|
38
|
Уганда
|
-80,58%
|
-93,17%
|
-70,59%
|
-65,86%
|
37
|
Черногория
|
-53,39%
|
-90,46%
|
-68,90%
|
-60,65%
|
36
|
Шри-Ланка
|
-69,72%
|
-91,26%
|
-63,21%
|
-66,53%
|
35
|
Армения
|
-67,12%
|
-90,90%
|
-73,17%
|
-66,13%
|
34
|
Тайвань
|
+18,57%
|
-85,20%
|
-27,11%
|
-38,62%
|
33
|
Сирия
|
-85,92%
|
-94,02%
|
-73,28%
|
-71,69%
|
32
|
Боливия
|
-53,26%
|
-88,93%
|
-67,87%
|
-61,35%
|
31
|
Колумбия
|
-62,37%
|
-89,31%
|
-71,24%
|
-65,55%
|
30
|
Бангладеш
|
-63,00%
|
-94,39%
|
-67,29%
|
-63,90%
|
29
|
Марокко
|
-58,80%
|
-89,56%
|
-68,49%
|
-64,47%
|
28
|
Филиппины
|
-64,00%
|
-92,68%
|
-66,05%
|
-65,29%
|
27
|
Азербайджан
|
-69,20%
|
-89,34%
|
-77,07%
|
-72,24%
|
26
|
Турция
|
-44,36%
|
-89,44%
|
-66,54%
|
-61,40%
|
25
|
Алжир
|
-63,34%
|
-93,17%
|
-67,50%
|
-67,62%
|
24
|
Болгария
|
-48,60%
|
-91,09%
|
-69,51%
|
-63,51%
|
23
|
Албания
|
-65,51%
|
-93,70%
|
-73,93%
|
-67,58%
|
22
|
Казахстан
|
-55,16%
|
-88,73%
|
-75,17%
|
-69,26%
|
21
|
Сербия
|
-59,20%
|
-92,75%
|
-75,04%
|
-66,21%
|
20
|
Румыния
|
-46,56%
|
-90,41%
|
-70,95%
|
-64,37%
|
19
|
Грузия
|
-66,97%
|
-91,43%
|
-77,74%
|
-72,63%
|
18
|
Замбия
|
+10,07%
|
-78,06%
|
-66,17%
|
-55,27%
|
17
|
Непал
|
-74,91%
|
-96,64%
|
-73,62%
|
-69,98%
|
16
|
Молдова
|
-70,62%
|
-92,15%
|
-78,03%
|
-71,63%
|
15
|
Чехия
|
-23,78%
|
-85,17%
|
-64,16%
|
-58,78%
|
14
|
Украина
|
-73,07%
|
-90,64%
|
-80,13%
|
-73,78%
|
13
|
Малайзия
|
-22,66%
|
-88,81%
|
-57,56%
|
-59,76%
|
12
|
Польша
|
-28,25%
|
-86,07%
|
-70,31%
|
-61,85%
|
11
|
Босния и Герцеговина
|
-48,71%
|
-93,78%
|
-70,24%
|
-64,95%
|
10
|
Македония
|
-60,15%
|
-93,98%
|
-74,59%
|
-69,07%
|
9
|
ЮАР
|
-1,04%
|
-83,67%
|
-63,73%
|
-56,88%
|
8
|
Тунис
|
-59,81%
|
-93,90%
|
-72,42%
|
-71,26%
|
7
|
Пакистан
|
-60,05%
|
-94,97%
|
-75,17%
|
-72,82%
|
6
|
Египет
|
-70,61%
|
-94,97%
|
-80,99%
|
-77,64%
|
5
|
Мексика
|
-39,92%
|
-91,63%
|
-71,94%
|
-70,19%
|
4
|
Ливия
|
+32,65%
|
-81,20%
|
-52,99%
|
-54,15%
|
3
|
Белиз
|
+34,33%
|
-88,65%
|
-50,65%
|
-44,20%
|
2
|
Саудовская Аравия
|
+38,05%
|
-85,64%
|
-59,46%
|
-51,63%
|
1
|
Индия
|
-23,27%
|
-93,23%
|
-74,80%
|
-74,92%
Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ
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