Беларусь для бедного американца: как выжить на 1000 USD в месяц

Американский портал о бережливости и инвестировании накопленного GoBankingRates обновил свой рейтинг самых дешевых для проживания стран. Публикация ориентирована на небогатых путешественников и пенсионеров, выискивающих хорошие места подальше от нью-йоркских счетов за отопление и калифорнийских – за воду. За год Беларусь стала ощутимо дешевле и доступнее для прижимистых янки, переместившись с последнего 50-го места, то есть самого дорогого, на 40-е.

Как эксперты GoBankingRates оценивают привлекательность стран? Доходы и расходы местных жителей сравниваются с теми же показателями в Нью-Йорке. Сопоставляются 4 индикатора благополучия:

1. Покупательная способность средней зарплаты. Обратите внимание: не сколько долларов в месяц платят работнику, а сколько товаров и услуг на свою получку может приобрести местный житель;

2. Среднемесячная аренда квартиры "с одной спальней" (вероятно, двухкомнатной, в нашем понимании);

3. Цены на макароны, консервы и другие бакалейные товары;

4. Стоимость местных товаров и услуг (имеются ввиду коммунальные платежи, проезд на общественном транспорте и такси, еда в кафе и ресторанах).

По данным авторов рейтинга, покупательная способность белоруса на 63,57% ниже, чем у нью-йоркца. Но и трат здесь американских нет. Аренда жилья в наших краях почти в 10 раз дешевле (на 87,79%). Цены на бакалейные товары не дотягивают даже до трети нью-йоркских (27,09%).

Белорусские коммуналка, транспорт и общепит оценены, по нашему мнению, даже слишком дорого — всего лишь на 66,16% дешевле, чем в самом большом городе США. Одна поездка на нью-йоркской «подземке» обойдётся в 3 USD (в минском — примерно 0,3 USD). Месячный проездной на метро и автобус в американском мегаполисе — 116,50 USD, а в белоруской столице 23 USD хватит, чтоб месяц ездить на всех 4 видах общественного транспорта.

Описание Беларуси в сопроводительной статье к рейтингу трудно назвать недостоверным: в стране мало иностранных туристов, но она не лишена своеобразного шарма; здесь вы не найдете мусора или граффити на стенах, зато много густых лесов и простых деревушек.

Прошлогодний отзыв был еще интереснее: за 450 USD вы можете снять квартиру «с одной спальней» (вероятно, имеется ввиду двухкомнатная) в центре Минска, еще 440 USD у вас уйдет на жизнь; таким образом, менее чем на 1000 USD один человек может прожить с комфортом в этой стране целый месяц!

Надо заметить, что авторы рейтинга обладают несколько своеобразным представлением о мире. Так, в рассказе о том, как сейчас дешева жизнь в Сирии, нет ни слова о расходах на охрану и боеприпасы. Хотя факт гражданской войны там они не отрицают. Ну и что? Не менее интенсивные бои идут в некоторых регионах Ливана, Турции и Пакистана, говорят они.

Столь же загадочным образом оценена и жизнь в Ливии. По их оценкам, средний ливиец может купить на свою зарплату почти на 33% больше, чем житель Нью-Йорка. Кто проводил статистические замеры в разделенной на части вооруженными группировками стране?

В прошлом году раздел о том, как недорого все стоит в России (особенно жилье) сопровождался величественными видами Москвы. Жить они, правда, рекомендовали в Екатеринбурге и Новосибирске, а в этом году РФ в рейтинге почему-то вообще нет. Пропали из списка и Литва с Латвией, бывшие в прошлом году соседями Беларуси (48-е и 45-е места).

место страна На сколько меньше, чем в Нью-Йорке… покупательная способность зарплаты аренда жилья бакалейные товары коммунальные, транспорт, общепит 50 Кения -69,10% -90,32% -62,35% -61,00% 49 Иран -56,82% -82,95% -66,47% -61,74% 48 Эстония -31,52% -86,02% -63,26% -50,50% 47 Перу -58,80% -82,77% -63,83% -60,53% 46 Словения -21,77% -85,94% -56,52% -46,76% 45 Оман +11,86% -72,08% -50,66% -47,41% 44 Китай -32,16% -81,33% -52,26% -55,24% 43 Хорватия -39,29% -89,91% -60,09% -52,00% 42 Кипр -4,08% -87,72% -55,94% -45,93% 41 Венгрия -52,48% -87,33% -66,38% -57,23% 40 Беларусь -63,57% -87,79% -72,81% -66,16% 39 Словакия -35,25% -83,51% -61,16% -55,10% 38 Уганда -80,58% -93,17% -70,59% -65,86% 37 Черногория -53,39% -90,46% -68,90% -60,65% 36 Шри-Ланка -69,72% -91,26% -63,21% -66,53% 35 Армения -67,12% -90,90% -73,17% -66,13% 34 Тайвань +18,57% -85,20% -27,11% -38,62% 33 Сирия -85,92% -94,02% -73,28% -71,69% 32 Боливия -53,26% -88,93% -67,87% -61,35% 31 Колумбия -62,37% -89,31% -71,24% -65,55% 30 Бангладеш -63,00% -94,39% -67,29% -63,90% 29 Марокко -58,80% -89,56% -68,49% -64,47% 28 Филиппины -64,00% -92,68% -66,05% -65,29% 27 Азербайджан -69,20% -89,34% -77,07% -72,24% 26 Турция -44,36% -89,44% -66,54% -61,40% 25 Алжир -63,34% -93,17% -67,50% -67,62% 24 Болгария -48,60% -91,09% -69,51% -63,51% 23 Албания -65,51% -93,70% -73,93% -67,58% 22 Казахстан -55,16% -88,73% -75,17% -69,26% 21 Сербия -59,20% -92,75% -75,04% -66,21% 20 Румыния -46,56% -90,41% -70,95% -64,37% 19 Грузия -66,97% -91,43% -77,74% -72,63% 18 Замбия +10,07% -78,06% -66,17% -55,27% 17 Непал -74,91% -96,64% -73,62% -69,98% 16 Молдова -70,62% -92,15% -78,03% -71,63% 15 Чехия -23,78% -85,17% -64,16% -58,78% 14 Украина -73,07% -90,64% -80,13% -73,78% 13 Малайзия -22,66% -88,81% -57,56% -59,76% 12 Польша -28,25% -86,07% -70,31% -61,85% 11 Босния и Герцеговина -48,71% -93,78% -70,24% -64,95% 10 Македония -60,15% -93,98% -74,59% -69,07% 9 ЮАР -1,04% -83,67% -63,73% -56,88% 8 Тунис -59,81% -93,90% -72,42% -71,26% 7 Пакистан -60,05% -94,97% -75,17% -72,82% 6 Египет -70,61% -94,97% -80,99% -77,64% 5 Мексика -39,92% -91,63% -71,94% -70,19% 4 Ливия +32,65% -81,20% -52,99% -54,15% 3 Белиз +34,33% -88,65% -50,65% -44,20% 2 Саудовская Аравия +38,05% -85,64% -59,46% -51,63% 1 Индия -23,27% -93,23% -74,80% -74,92%

Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ