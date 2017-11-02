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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Рейтинги
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Беларусь для бедного американца: как выжить на 1000 USD в месяц

02.11.2017
Беларусь для бедного американца: как выжить на 1000 USD в месяц

Американский портал о бережливости и инвестировании накопленного GoBankingRates обновил свой рейтинг самых дешевых для проживания стран. Публикация ориентирована на небогатых путешественников и пенсионеров, выискивающих хорошие места подальше от нью-йоркских счетов за отопление и калифорнийских за воду. За год Беларусь стала ощутимо дешевле и доступнее для прижимистых янки, переместившись с последнего 50-го места, то есть самого дорогого, на 40-е.

Как эксперты GoBankingRates оценивают привлекательность стран? Доходы и расходы местных жителей сравниваются с теми же показателями в Нью-Йорке. Сопоставляются 4 индикатора благополучия:

1. Покупательная способность средней зарплаты. Обратите внимание: не сколько долларов в месяц платят работнику, а сколько товаров и услуг на свою получку может приобрести местный житель;

2. Среднемесячная аренда квартиры "с одной спальней" (вероятно, двухкомнатной, в нашем понимании);

3. Цены на макароны, консервы и другие бакалейные товары;

4. Стоимость местных товаров и услуг (имеются ввиду коммунальные платежи, проезд на общественном транспорте и такси, еда в кафе и ресторанах).

По данным авторов рейтинга, покупательная способность белоруса на 63,57% ниже, чем у нью-йоркца. Но и трат здесь американских нет. Аренда жилья в наших краях почти в 10 раз дешевле (на 87,79%). Цены на бакалейные товары не дотягивают даже до трети нью-йоркских (27,09%).

Белорусские коммуналка, транспорт и общепит оценены, по нашему мнению, даже слишком дорого — всего лишь на 66,16% дешевле, чем в самом большом городе США. Одна поездка на нью-йоркской «подземке» обойдётся в 3 USD (в минском — примерно 0,3 USD). Месячный проездной на метро и автобус в американском мегаполисе — 116,50 USD, а в белоруской столице 23 USD хватит, чтоб месяц ездить на всех 4 видах общественного транспорта.

Описание Беларуси в сопроводительной статье к рейтингу трудно назвать недостоверным: в стране мало иностранных туристов, но она не лишена своеобразного шарма; здесь вы не найдете мусора или граффити на стенах, зато много густых лесов и простых деревушек.

Прошлогодний отзыв был еще интереснее: за 450 USD вы можете снять квартиру «с одной спальней» (вероятно, имеется ввиду двухкомнатная) в центре Минска, еще 440 USD у вас уйдет на жизнь; таким образом, менее чем на 1000 USD один человек может прожить с комфортом в этой стране целый месяц!

Надо заметить, что авторы рейтинга обладают несколько своеобразным представлением о мире. Так, в рассказе о том, как сейчас дешева жизнь в Сирии, нет ни слова о расходах на охрану и боеприпасы. Хотя факт гражданской войны там они не отрицают. Ну и что? Не менее интенсивные бои идут в некоторых регионах Ливана, Турции и Пакистана, говорят они.

Столь же загадочным образом оценена и жизнь в Ливии. По их оценкам, средний ливиец может купить на свою зарплату почти на 33% больше, чем житель Нью-Йорка. Кто проводил статистические замеры в разделенной на части вооруженными группировками стране?

В прошлом году раздел о том, как недорого все стоит в России (особенно жилье) сопровождался величественными видами Москвы. Жить они, правда, рекомендовали в Екатеринбурге и Новосибирске, а в этом году РФ в рейтинге почему-то вообще нет. Пропали из списка и Литва с Латвией, бывшие в прошлом году соседями Беларуси (48-е и 45-е места).

 

место

страна

На сколько меньше, чем в Нью-Йорке…

покупательная способность зарплаты

аренда жилья

бакалейные товары

коммунальные, транспорт, общепит

50

Кения

-69,10%

-90,32%

-62,35%

-61,00%

49

Иран

-56,82%

-82,95%

-66,47%

-61,74%

48

Эстония

-31,52%

-86,02%

-63,26%

-50,50%

47

Перу

-58,80%

-82,77%

-63,83%

-60,53%

46

Словения

-21,77%

-85,94%

-56,52%

-46,76%

45

Оман

+11,86%

-72,08%

-50,66%

-47,41%

44

Китай

-32,16%

-81,33%

-52,26%

-55,24%

43

Хорватия

-39,29%

-89,91%

-60,09%

-52,00%

42

Кипр

-4,08%

-87,72%

-55,94%

-45,93%

41

Венгрия

-52,48%

-87,33%

-66,38%

-57,23%

40

Беларусь

-63,57%

-87,79%

-72,81%

-66,16%

39

Словакия

-35,25%

-83,51%

-61,16%

-55,10%

38

Уганда

-80,58%

-93,17%

-70,59%

-65,86%

37

Черногория

-53,39%

-90,46%

-68,90%

-60,65%

36

Шри-Ланка

-69,72%

-91,26%

-63,21%

-66,53%

35

Армения

-67,12%

-90,90%

-73,17%

-66,13%

34

Тайвань

+18,57%

-85,20%

-27,11%

-38,62%

33

Сирия

-85,92%

-94,02%

-73,28%

-71,69%

32

Боливия

-53,26%

-88,93%

-67,87%

-61,35%

31

Колумбия

-62,37%

-89,31%

-71,24%

-65,55%

30

Бангладеш

-63,00%

-94,39%

-67,29%

-63,90%

29

Марокко

-58,80%

-89,56%

-68,49%

-64,47%

28

Филиппины

-64,00%

-92,68%

-66,05%

-65,29%

27

Азербайджан

-69,20%

-89,34%

-77,07%

-72,24%

26

Турция

-44,36%

-89,44%

-66,54%

-61,40%

25

Алжир

-63,34%

-93,17%

-67,50%

-67,62%

24

Болгария

-48,60%

-91,09%

-69,51%

-63,51%

23

Албания

-65,51%

-93,70%

-73,93%

-67,58%

22

Казахстан

-55,16%

-88,73%

-75,17%

-69,26%

21

Сербия

-59,20%

-92,75%

-75,04%

-66,21%

20

Румыния

-46,56%

-90,41%

-70,95%

-64,37%

19

Грузия

-66,97%

-91,43%

-77,74%

-72,63%

18

Замбия

+10,07%

-78,06%

-66,17%

-55,27%

17

Непал

-74,91%

-96,64%

-73,62%

-69,98%

16

Молдова

-70,62%

-92,15%

-78,03%

-71,63%

15

Чехия

-23,78%

-85,17%

-64,16%

-58,78%

14

Украина

-73,07%

-90,64%

-80,13%

-73,78%

13

Малайзия

-22,66%

-88,81%

-57,56%

-59,76%

12

Польша

-28,25%

-86,07%

-70,31%

-61,85%

11

Босния и Герцеговина

-48,71%

-93,78%

-70,24%

-64,95%

10

Македония

-60,15%

-93,98%

-74,59%

-69,07%

9

ЮАР

-1,04%

-83,67%

-63,73%

-56,88%

8

Тунис

-59,81%

-93,90%

-72,42%

-71,26%

7

Пакистан

-60,05%

-94,97%

-75,17%

-72,82%

6

Египет

-70,61%

-94,97%

-80,99%

-77,64%

5

Мексика

-39,92%

-91,63%

-71,94%

-70,19%

4

Ливия

+32,65%

-81,20%

-52,99%

-54,15%

3

Белиз

+34,33%

-88,65%

-50,65%

-44,20%

2

Саудовская Аравия

+38,05%

-85,64%

-59,46%

-51,63%

1

Индия

-23,27%

-93,23%

-74,80%

-74,92%

 

 

Автор публикации: Евгений АЛЕКСАНДРОВ

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