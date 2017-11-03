База открыта: рынок ценных бумаг ждет участников

В Беларуси в основном сформирована нормативная база, позволяющая выпускать и приобретать различные финансовые инструменты. Бизнесу осталось лишь научиться использовать их для привлечения капитала и получения дохода, соблюдать установленные нормы и правильно оценивать свои риски. Помочь в этом им могут профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Состояние и перспективы развития фондового рынка обсудили на семинаре, организованном Ассоциацией участников рынка ценных бумаг, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и ООО «АСБ Консалт» на прошлой неделе. Специалисты банков, компаний-­профучастников и представители регуляторов обменялись мнениями по ключевым проблемам выпуска и обращения ценных бумаг.

Казалось бы, нынешняя нормативная база вполне способна помочь бизнесу привлекать «длинные деньги» на фондовом рынке, в т.ч. за рубежом. Закон «О рынке ценных бумаг», инструкции, принятые в его развитие, Указ от 3.03.2016 № 84 «О вопросах эмиссии и обращения акций с использованием иностранных депозитарных расписок» открывают путь для выпуска акций, облигаций, производных финансовых инструментов. Со вступлением в силу Закона «Об инвестиционных фондах» и Указа от 11.05.2017 № 154 «О финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований)» эти возможности расширятся еще больше. Но воспользоваться ими готовы немногие. Одним мешает стать надежным эмитентом груз финансовых проблем, других держат в плену стереотипы об отсутствии внешних условий, третьих – нехватка собственных знаний и опыта. Кого-то пугают неведомые риски, бухгалтерские и налоговые вопросы, для решения которых опять-таки не хватает компетенции. Всех смущает макроэкономическая неопределенность и переменчивость политики государства, которые больше всего сдерживали раз­витие рынка ценных бумаг на протяжении 20 лет. В подтверждение смены приоритетов от власти ждут символических шагов, вроде отмены пресловутого преимущественного права ис­полкомов на покупку акций.

ПОКА наибольшая активность наблюдается на рынке корпоративных облигаций. Интерес к ним обусловлен рядом причин. Падение ставок по депозитам заставило компании и граждан искать более доходные инструменты для инвестиций, рассказывает заместитель директора департамента инвестиций и ценных бумаг – начальник управления инвестиционного банкинга ОАО «АСБ Беларусбанк» Борис Фридман. Некоторых эмитентов привлекает возможность осуществлять эмиссию облигаций без обеспечения, смягчение требований к выполнению финансовых коэффициентов, а также разрешение использования банками иностранной валюты при совершении сделок с облигациями на организованном рынке.

Возможности банков и страховых компаний в покупке таких облигаций ограничены, а инвестиционные фонды пока не появились. Поэтому потенциальные покупатели здесь – в основном граждане, малый и средний бизнес. Первых прежде всего интересуют валютные облигации. Это объясняется все еще высоким уровнем долларизации, а также разрывом в процентных ставках по кредитам и депозитам при относительной стабильности курса белорусского рубля.

Малый и средний бизнес, напротив, больше интересуется рублевыми облигациями. Во-­первых, у МСБ обычно нет валюты, а во-вторых, привлекает разрыв между банковскими ставками по депозитам. Поэтому, к примеру, почти половину объема рублевых облигаций ОДО «НП Сервис» приобрели юрлица.

Прорывом на рынке стало применение Беларусбанком для продажи облигаций интернет-­банкинга. Использование каналов дистанционного обслуживания при заключении сделок позволило существенно расширить базу инвесторов, снизить стоимость транзакций и время их проведения, что в целом способствовало увеличению лик­видности рынка.

ЭМИТЕНТЫ облигаций, как правило, средние или крупные компании. Критериями привлекательности является узнаваемость на рынке и достаточный денежный поток, чтобы обслуживать свои обязательства. Часто такие компании прибегают к выпуску облигаций, когда у них не хватает обеспечения для получения нового кредита в банке. Кроме того, важную роль играет возможность привлекать несвязанные ресурсы на условно длительный срок, самостоятельно определять процентные ставки, условия и периодичность выплаты займа.

Инвесторов привлекают процентные ставки, известность брен­да эмитента. Некоторым наиболее надежными кажутся облигации, обеспеченные залогом имущества. Но это преимущество разрушают проблемы, возникающие при реализации залога. Так, в случае обращения на него взыскания, если первые торги не состоялись и залог не реализован, он остается за залогодержателем. Затем он может быть передан кредиторам более поздней очереди, но те, скорее всего, не смогут им воспользоваться. Ведь претендентов много, суммы у всех разные, а объект, например, цех или склад, один и зачастую неликвиден.

ОДНА из главных проблем отечественного фондового рын­ка – игнорирование эмитентами стандартов корпоративного управления и невежество инвесторов. Лишь единицы желают и способны изучить информацию об эмитенте и оценить его транспарентность. Многие ориентируются лишь на рекламу. Участники семинара отмечали, что почти никто из инвесторов не читает проспекты эмиссии, Между тем, кроме этого документа, почти нет данных, по которым можно было бы оценить состояние эмитентов облигаций. Для них нет требований об обязательном регулярном раскрытии информации. Соответственно, нет ни аналитиков, ни аналитики, способных помочь в оценке рисков и факторов, влияющих на цены бумаг.

Отчасти исправить положение могло бы ужесточение правил листинга, чтобы к торгам допускались бумаги лишь тех эмитентов, которые публикуют свою отчетность и иные сведения. К сожалению, у нас порой не выполняются даже те требования, которые установлены законодательством, причем санкции тут почти символические. Если повышение штрафов не вписывается в модную концепцию либерализации, возможны иные варианты, предлагали участники семинара. Например, сохранить налоговые льготы только для тех облигаций, эмитенты которых соблюдают требования по раскрытию информации, как это делается в Великобритании. Правда, тут возникнут дополнительные трудности при подтверждении права на льготу, а потому неизбежно будут нарекания части делового сообщества.

Улучшить ситуацию могло бы устранение ряда пробелов в законодательстве и практике. Например, желательно определить минимальные сроки досрочного погашения облигаций по инициативе эмитента, использовать ковенанты в публичных выпусках облигаций, назначить лиц, осуществляющих надзор за их соблюдением, и администраторов залогового обеспечения. Ведь сегодня прак­тически неизвестно, как меняется финансовое положение эмитента и стоимость залога в течение срока обращения облигаций.

Развитие рынка сдерживает и отсутствие маркетмейкеров – профучастников, готовых брать на себя риск приобретения и хранения на своих счетах ценных бумаг определенного эмитента для организации их продаж. По мнению Б. Фридмана, спецификация маркетмейкера должна предусматривать возможность невыставления котировки на покупку в случае приобретения бумаг свыше установленного лимита и на продажу – в случае отсутствия у него ценных бумаг, если все они проданы. Кстати, правовые рамки деятельности маркетмейкеров в Беларуси в основном очерчены. Осталось лишь найти желающих играть эту роль и оплачивать такие услуги.

Активности эмитентов порой мешает ограничение конкуренции на рынке депозитарных услуг. Дело в том, что отдельные депозитарии взимают за расторжение договора сумму, явно несоразмерную плате за обслуживание. Некоторые профучастники полагают, что следовало бы ограничить такой платеж, скажем, в пределах стоимости 2-месячного обслуживания в депозитарии. Другие, напротив, считают, что компенсация за потерю клиента должна быть посущественнее. Зато все профучаст­ники сходятся в том, что бесплатное хранение ценных бумаг на счетах депонентов в депозитарии не позволяет инвестировать в развитие новых сервисов, что тоже тормозит развитие рынка. Вероятно, у самих депонентов тут своя точка зрения. Так что процесс решения всех проблемных вопросов будет долгим и увлекательным.

Автор публикации: Леонид ФРИДКИН