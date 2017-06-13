Банковский сектор привыкает к укреплению рубля

Весной 2016 года в белорусской банковской системе наметились позитивные сдвиги. Прекратился номинальный и реальный спад показателей активов и кредитного портфеля. Но прибыль остается неустойчивой, а проблемная задолженность после серии списаний снова начинает расти. Поэтому укрепление национальной валюты и снижение ставки рефинансирования стимулируют кредитную активность в меньшей степени, чем ей мешают негативные факторы.

Стабильный курс белорусского рубля к доллару обеспечивает прирост активов отечественных банков. Так, в апреле т.г. они выросли на 2,5%, до 61 914,7 млн. BYN. В долларовом эквиваленте активы за месяц выросли на 2,6%, до уровня 33,1 млрд. USD из-за роста номинального курса доллара.

В структуре активов и пассивов доля рублевой составляющей, несмотря на усилия по дедолларизации, сократилась в апреле на 0,9 п.п., до 40,6% и 40,5% соответственно, а валютной – на столько же выросла – до 59,4 и 59,5%. Таким образом, доля рублевой части активов и пассивов с начала года выросла на 2,3 п.п. на фоне замедления рублевого кредитования и ревальвации рубля. Однако эти факторы почти не повлияли на остал...