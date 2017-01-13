Напомним, в соответствии с Указом Президента от 28.04.2006 № 278 «О совершенствовании регулирования вексельного обращения в Республике Беларусь» вправе выдавать, акцептовать, оплачивать простые и переводные векселя, а также индоссировать и давать аваль банки, включенные в перечень, утверждаемый Нацбанком по согласованию с Президентом. До сих пор такой перечень был утвержден постановлением Правления Нацбанка от 19.10.2006 № 155. В нем числились 24 банка, некоторые из них в настоящее время уже не существуют или переименованы.

В новый перечень включены 19 банков, в т.ч. ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», Белагропромбанк, Белинвестбанк, Паритетбанк, БПС-­Сбербанк, Приорбанк, Белвнешэкономбанк, Белорусский народный банк, Белгазпромбанк, Франсабанк, Евроторгинвестбанк, ЗАО «Акционерный банк реконверсии и развития», Мин­ский транзитный банк, Технобанк, Банк ВТБ (Беларусь), Альфа-Банк, Банк Москва-Минск, БТА Банк, Идея Банк и Цептер Банк.

Отметим, что появление нового перечня само по себе вряд ли послужит толчком к развитию вексельного обращения в республике. В последние годы операций с этими ценными бумагами на отечественном фон­довом рынке не наблюдалось. Не изменил до сих пор ситуацию в этой сфере и Указ Президента от 17.02.2015 № 69, которым предлагалось использовать ве­кселя в расчетах по внешнеторговым договорам, предусматривающим экспорт.

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Оборот биржевого сегмента фондового рынка в 2016 г. составил 28,1 млрд. BYN, говорится в сообщении ОАО «Белорусская валютно-­фон­довая биржа» (БВФБ). Это на 24% меньше, чем в предыдущем году.

В частности, оборот государственных ценных бумаг вырос почти в 1,6 раза, до 2503,5 млн. BYN, в т.ч. на первичном рынке – в 4,2 раза, до 1089,9 млн., а на вторичном (без учета РЕПО с облигациями) – на 6,2%, до 1413,6 млн. Объем операций с корпоративными долговыми ценными бумагами сократился за год на 15,2%, до 3402,2 млн. BYN, в т.ч. на первичном рынке – в 2,7 раза, до 201,4 млн., а на вторичном (без учета РЕПО с облигациями) – на 7,7%, до 3200,8 млн.

Объем торгов акциями вырос почти в 2,5 раза, до 50,3 млн. BYN, причем все операции совершались только на вторичном рынке. На срочном рынке сделок не зафиксировано (в 2015 г. были сделки с валютными фьючерсами на 1,7 млн. BYN).

На вторичном рынке совершались сделки РЕПО с корпоративными ценными бумагами на сумму 234,2 млн. BYN (в 3,8 ра­за больше, чем годом ранее) и с государственными ценными бумагами на 3437,5 млн. (на 20,3% меньше).

Объем операций на валютном рынке сократился в 2016 г. на 24,1% по сравнению с 2015-м, до 28 059,2 млн. BYN, прежде всего из-за изменения правил торгов валютой и размера обязательной продажи валютной выручки в прошлом году.

Автор публикации: Константин АЛЕХИН