Банк развития поддержит малый бизнес

ОАО ”Банк развития Республики Беларусь“ увеличит финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в уставных фондах которых доля государства не превышает 25%. Это предусматривается постановлением Совмина от 1.02.2017 № 91, опубликованном на Национальном правовом Интернет-портале.

Финансировать деятельность юрлиц и индивидуальных предпринимателей Банк развития сможет путем:

- размещения в банках-резидентах вкладов (депозитов) с последующим направлением ими от своего имени и за свой счет денег на кредитование инвестпроектов субъектов МСП и приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) таким субъектам;

- приобретения облигаций лизинговых организаций с последующим направлением средств от их размещения на финансирование мер, предусматривающих приобретение имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам МСП;

- размещения в банках-резидентах вкладов (депозитов) в целях предоставления кредитов лизинговым организациям с последующим направлением ими от своего имени и за свой счет денег на финансирование приобретения имущества для его передачи в финансовую аренду (лизинг) субъектам МСП.

Напомним, согласно ст. 11 Закона от 01.07.2010 N 148-З «О поддержке малого и среднего предпринимательства», если законодательными актами не установлено иное, государственная финансовая поддержка не может оказываться субъектам малого предпринимательства, в уставном фонде которых доля Республики Беларусь, ее административно-территориальных единиц, иностранных юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, общественных объединений (за исключением общественных объединений инвалидов), союзов (ассоциаций), фондов, одного или нескольких юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства, превышает 49% (за исключением субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства).

Автор публикации: Анастасия Григорьева