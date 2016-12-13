Баланс контрольных интересов

Налоговые органы в последние годы тщательно выбирают объекты проверок, заверил участников круглого стола заместитель министра по налогам и сборам Владимир Муквич. Это позволило с 2008 г. по 2016 г. сократить количество проверок более чем в 2 раза. Зато их результативность существенно увеличилась благодаря целенаправленной работе и применению аналитических методов. Ежегодно проверяется не более 6% налогоплательщиков. Поэтому заявления, звучащие в некоторых СМИ, о тотальном контроле, который «кошмарит бизнес», по мнению В. Муквича, не соответствуют действительности и не подтверждается реальными фактами.

Впрочем, у впечатлительных предпринимателей всегда есть повод для волнений. Один из них – Указ Президента от 23.10.2012 № 488 «О некоторых мерах по предупреждению минимизации сумм налоговых обязательств». Опасность получить требование пересчитать показатели и доплатить налоги из-за того, что контролирующие органы обнаружили операции прошлых лет с компаниями, признанными лжепредпринимательскими, кажется многим бизнесменам слишком серьезной. К тому же нормы Указа № 488 позволяют налагать санкции, вплоть до конфискации выручки, несмотря на то что с нее ранее уже были уплачены налоги. Столь же «нервно» оценивают многие специалисты нормы и практику применения п. 4 ст. 12.17 КОАП, грозящего штрафом и конфискацией товаров за отсутствие или неправильное оформление первичных документов. Но если такие санкции налагаются по решению суда, то требования контролеров по Указу № 488 субъекты хозяйствования оспаривают довольно редко. На прямой вопрос замминистра о причинах такой робости участники круглого стола предпочли отмолчаться.

По словам В. Муквича, в текущем году проверки контрагентов на основании заключений ДФР проводились всего около 50 раз. Но их число по сравнению с 2015 г. выросло. Между тем такое заключение является одним из оснований для налоговой проверки, а подп. 1.10 п. 1 Указа № 488 подразумевает, что для принятия решения о судьбе плательщика требуется собрать соответствующие доказательства.

Берегите счет

Другая проблема, тесно связанная с контролем – приостановление операций по всем счетам компаний, в т.ч. валютным, при наличии любой, даже незначительной задолженности по налогам. Порой такой долг образуется случайно, например, из-за переброски средств с одного налога на другой. При этом из-за мизерной суммы работа компании на некоторое время оказывается парализованной, что приводит к недополучению выручки, недоразумениям с контрагентами, в конечном итоге – к потерям для бюджета. К сожалению, такая блокировка происходит автоматически – в случае наличия задолженности. Облегчить положение плательщиков в следующем году должно внесение изменений в ст. 53 НК, согласно которым счета будут блокироваться лишь частично, на сумму задолженности, пообещал В. Муквич. В то же время он рекомендовал более действенный способ избежать неприятностей: постараться платить налоги своевременно и в полном объеме. А при наличии переплаты в приостановлении вообще не будет необходимости – достаточно заиметь привычку хранить деньги в бюджете.

Впрочем, иные плательщики предпочитают держать «заначку» на депозитах, получая доход, пока налоги с других счетов платить нечем, отметил первый заместитель министра по налогам и сборам Игорь Клепча. Но такая практика может стать в будущем невыполнимой. Если сейчас сведения об остатках на счетах поступают в инспекции МНС 4 раза в день, то в недалеком будущем эта информация станет для налоговых органов доступной постоянно, так что спрятать деньги от казны станет значительно труднее.

Время выбрало индекс...

Предлагая разнообразные способы контроля, законодатели порой не учитывают важные детали. Одна из них – порядок сопоставления выручки по результатам проверки хронометражным методом, отметил адвокат компании Revera Алексей Дарьин. В ст. 783 НК не уточняется, на какой именно ценовой индекс следует корректировать расчетную выручку, скажем, ресторана, определенную налоговым инспектором, для сравнения с выручкой по данным учета плательщика за соответствующий период прошлого года. Между тем общий индекс потребительских цен, определяемый Белстатом, существенно отличается от отраслевого индекса. Да и с периодом для сопоставления есть неясности, например, при наличии у того же ресторана летней веранды. И если законодатели пытались уйти от такой детализации, то для плательщиков подобная неясность может стать роковой. Правда, контролер обязан сначала разобраться в специфике деятельности проверяемого лица, как предписывает Указ Президента от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», а у плательщика есть право оспаривать выводы проверяющего. Но если бы в законодательстве в данном (и в ряде других) вопросе была ясность, то хлопот у ревизоров и их клиентов было бы куда меньше. К счастью, пока хронометражный метод в республике не слишком распространен: в прошлом году он применялся всего 50 раз, а за 9 месяцев т.г. – 20–25. Да и спорить с проверяющими субъектам хозяйствования будет легче. В новом году изменится досудебный порядок обжалования решения налогового органа: при несогласии с решением районной инспекции МНС можно будет, минуя одну инстанцию, обратиться сразу в вышестоящий орган, а затем – в министерство.

...а проверка –

срок давности

Самым бурным на круглом столе стало обсуждение сроков давности для налоговых проверок. Сейчас проверять субъектов хозяйствования можно за любой период – хоть за 20 лет. При этом даже незначительные нарушения за счет начисляемой пени могут обойтись компании в огромные суммы. Но такой порядок невыгоден никому. Для бизнеса «бессрочные» проверки означают необходимость хранить многотомные архивы первичных и иных документов, для налоговиков – нереальные сроки проверки огромных массивов информации. Бизнес не всегда в состоянии дать пояснения по хозяйственным операциям 10–15-летней давности, особенно если за это время менялись директора и бухгалтеры, а проверяющим нелегко сформулировать вопросы – ведь приходится вспоминать требования законодательства и правила налогообложения давно минувших лет. Не пора ли изменить столь обременительный для всех порядок?

К сожалению, найти решение здесь не так просто. Государство не готово вводить ограничение срока давности для проверок, опасаясь, что это может иметь в ряде случаев негативные последствия: например, при разрешении дел о банкротстве, спорах, связанных с реализацией норм Указа № 488, а также проведении в случаях, предусмотренных п. 12 Указа № 510, повторных, дополнительных и встречных проверок, контроля соблюдения порядка исчисления, уплаты, зачета либо возврата НДС и т.п.

Чаще всего эти проблемы обусловлены вопросом хранения документов, часть из которых разрешается ликвидировать через 3–5 лет после окончания проверки. Горы бумаг можно было бы безболезненно сдать в макулатуру, если бы их удалось оцифровать и хранить в надежных электронных архивах, скажем, с применением облачных технологий. Но кто возьмет на себя решение этой задачи? Ведь сегодня даже просто сдать свои архивы на хранение совсем непросто: такие услуги относятся в Беларуси к юридической деятельности и требуют наличия лицензии, напомнил А. Дарьин. С другой стороны, доверять столь деликатное дело кому попало тоже нельзя: кто поручится, что документы действительно будут сохранены, а компания, оказывающая такие услуги, выполнит свои обязательства и не закроется? По мнению В. Муквича, нужно обеспечить определенные гарантии и ответственность для компаний, занимающихся хранением документов, возможно, потребуется участие государства. Введение электронных счетов-фактур отчасти могло бы облегчить решение проблемы с хранением документов, но это не единственный документ, связанный с исчислением налогов. К тому же в республике из 180 тыс. организаций плательщиками НДС являются только 83 тысячи.

Поэтому требуется комплексное решение как по срокам проведения проверок, так и по времени хранения документов, а также ответственности должностных лиц за их сохранность. Потому в перспективе можно ожидать дополнения ст. 243 УК нормами об уголовной ответственности должностных лиц за отсутствие первичных учетных документов, необходимых для исчисления налогов. По мнению контролеров и законодателей, это будет более эффективной мерой, чем определение причитающихся в бюджет сумм расчетным методом, что зачастую влечет начисление нереальных для взыскания сумм.

В поисках равновесия

На фоне особого внимания к первичной документации при проверках крупных и средних компаний требования индивидуальных предпринимателей позволить им возить и продавать мелкие партии товаров без сопроводительных документов выглядят странно, считают в МНС. По мнению В. Муквича, условия деятельности должны быть одинаковыми для всех субъектов хозяйствования. А потому претензии мелкого бизнеса по отмене Указа Президента от 16.05.2014 № 222 должны прежде всего вызвать недовольство крупных компаний, которым приходится вести бухучет в полном объеме.

Однако пока они почему-то не торопятся открыто поддержать позицию государства в данном вопросе. Может быть, конкуренция «ипэшников» не так уж беспокоит крупные компании? Или там понимают, что если их «меньшим» коллегам сегодня отказывают в мелких поблажках, то завтра пойдет речь о целесообразности сохранения для всех остальных куда более весомых льгот и преференций, причем не только в налоговой сфере? Или просто есть более актуальные вопросы, ждущие своего решения. А потому руководители МНС призвали налогоплательщиков к конструктивному диалогу. В министерстве ждут конкретных и аргументированных предложений по совершенствованию законодательства, в т.ч. в сфере налогового контроля, которые будут способствовать укреплению баланса интересов государства и общества.

Автор публикации: Валерия ГЕРАСИМОВА