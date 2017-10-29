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№83 (2090) от 03.11.2017

07 ноября 2017 года

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Азия как кузница миллиардеров

29.10.2017
Азия как кузница миллиардеров
Фото: Reuters

Совокупное состояние всех долларовых миллиардеров в мире выросло в 2016 году на 17%, достигнув рекордной отметки в 6 трлн. USD, говорится в исследовании Billionaire Insights 2017, проведенном консалтинговой и аудиторской компанией PwC и швейцарским банком UBS.

Всего в мире насчитывается 1542 долларовых миллиардеров – на 145 больше, чем годом ранее. «Новобранцы клуба миллиардеров», по оценке PwC, создали 2,8 млн. рабочих мест по всему миру. В целом на предприятиях, которыми владеют богатейшие люди планеты, трудятся 27,7 млн. человек.

При этом в «клубе» отмечены и другие изменения. Так, статус миллиардера потеряли 45 человек. Кроме того, впервые в истории в Азии стало больше миллиардеров, чем в США — 637 против 563. В частности, в Китае числится 318 миллиардеров – на 67 больше, чем годом ранее, а в Индии их число выросло на 16 – до 100. По данным авторов исследования, новые миллиардеры в Азии в прошлом году появлялись раз в 2 дня. В результате за год с учетом ротации число миллиардеров за год в Азии увеличилось на 23%, тогда как в США — только на 5%. Заметим, что миллиардеров в Пекине еще в 2015 г. стало больше, чем в Нью-Йорке.

В Европе проживают 342 человека с состоянием более 1 млрд. USD, в т.ч. в Германии – 117, Великобритании – 55, Италии – 42, Франции – 39, Швейцарии – 35. В «клубе миллиардеров» лишь 1/10 часть – женщины. В исследовании отмечается, что в США и Европе пропорция миллиардеров до и после 70 лет приблизительно равна (+/-3%), а в Азии более 80% супербогачей еще не достигли 70-летнего возраста.

Большинство миллиардеров (1271) заработали свое состояние в сфере производства потребительских товаров и ритейле, 903 человека представляют технологический сектор, 832 – сектор финансовых услуг.

Концентрация богатства в руках столь небольшого круга частных лиц схожа с ситуацией в 1905 году, отмечает ведущий автор исследования, глава отдела по работе со сверхбогатыми клиентами в UBS Йозеф Штадлер.

Автор публикации: Кирилл ПРУДНИКОВ

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Содержание «Экономической газеты» N 83 за 3 ноября 2017 года
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