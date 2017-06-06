Аудит кадровой политики организации: ошибки и вопросы делопроизводства по материалам проверки

Надо ли заверять гербовой печатью организации подписи (отметки) на оборотной стороне листка временной нетрудоспособности?

Нет, не надо.

Оформление оборотной стороны листка нетрудоспособности регламентировано главой 8 Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, утв. постановлением Минздрава и Минтруда и соцзащиты от 9.07.2002 № 52/97. Здесь не установлена обязанность нанимателя заверять печатью организации подписи на оборотной стороне больничного.

Размер структурного подразделения

Регламентирована ли нормативно численность работников структурного подразделения (отдела)?

Обязательных норм в законодательстве о труде нет.

Согласно п. 10 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, утв. постановле...