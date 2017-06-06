Вопрос-ответ
Аудит кадровой политики организации: ошибки и вопросы делопроизводства по материалам проверки
Обратная сторона больничного листа
Надо ли заверять гербовой печатью организации подписи (отметки) на оборотной стороне листка временной нетрудоспособности?
Нет, не надо.
Оформление оборотной стороны листка нетрудоспособности регламентировано главой 8 Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, утв. постановлением Минздрава и Минтруда и соцзащиты от 9.07.2002 № 52/97. Здесь не установлена обязанность нанимателя заверять печатью организации подписи на оборотной стороне больничного.
Размер структурного подразделения
Регламентирована ли нормативно численность работников структурного подразделения (отдела)?
Обязательных норм в законодательстве о труде нет.
Согласно п. 10 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, утв. постановле...