Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

Войти | Зарегистрироваться

$

1.8771 руб.

2.1048 руб.

Р (100)

3.2929 руб.

Ставка рефинансирования

13.00%

Инфляция

0.30%

Базовая величина

23.00 руб.

Бюджет прожиточного минимума

183.82 руб.

Тарифная ставка первого разряда

31.00 руб.

Скачать свежий номер газеты

№43 (2050) от 13.06.2017

15 июня 2017 года

Войти | Зарегистрироваться

Вопрос-ответ

Аудит кадровой политики организации: ошибки и вопросы делопроизводства по материалам проверки

06.06.2017

Обратная сторона больничного листа

Надо ли заверять гербовой печатью организации подписи (отметки) на оборотной стороне листка временной нетрудоспособности?

Нет, не надо.

Оформление оборотной стороны листка нетрудоспособности регламентировано главой 8 Инструкции о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности, утв. постановлением Минздрава и Минтруда и соцзащиты от 9.07.2002 № 52/97. Здесь не установлена обязанность нанимателя заверять печатью организации подписи на оборотной стороне больничного.

Размер структурного подразделения

Регламентирована ли нормативно численность работников структурного подразделения (отдела)?

Обязательных норм в законодательстве о труде нет.

Согласно п. 10 Общих положений Единого квалификационного справочника должностей служащих, утв. постановле...

Чтобы прочитать статью полностью, Вам необходимо приобрести подписку
Назад
Труд: список рубрик
Поддержка
Подписка
Архивы «ЭГ»
Опросы
Мы в соцсетях

Адрес редакции:

220028, г. Минск, ул. Козыревская, 15.

Тел./факс: (017) 319-45-15, 320-45-25

Время работы: 9.00-17.00.
Суббота, воскресенье - выходной.
ЗАО "Белбизнеспресс". Свидетельство
о государственной регистрации выдано
Минским городским исполнительным комитетом
3 марта 2000 года.
УНП 100648008

Рекламодателям
Webpay

© 2017. «Экономическая Газета». Все права защищены.

При полном или частичном использовании материалов ссылка на «ЭГ» обязательна.

Пишите нам: info@neg.by

Пользовательское соглашение

Создание сайта: Белый кофе | Unibit