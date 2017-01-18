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№4 (2011) от 17.01.2017

18 января 2017 года

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Недвижимость
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Арифметика эффективности госсобственности

18.01.2017
Арифметика эффективности госсобственности

5636 неиспользуемых объектов недвижимости выявлено в Гомельской области. Таков результат обследования эффективности использования недвижимого имущества, в том числе жилищного фонда, всех форм собственности, сообщает Госкомимущество на своем сайте.

Итоги работы по обследованию и выявлению во всех населенных пунктах области имущества были рассмотрены на областном совещании, посвященном теме эффективного использования имущества всех форм собственности. 

Рабочими группами в составе сотрудников городских и районных исполкомов, фонда «Гомельоблимущество» и Советов депутатов в ходе обследования посетили 2308 населенных пунктов области. Каждый выявленный объект поставлен на контроль, руководители комитетов и управлений Гомельского облисполкома, руководители органов местной исполнительной власти будут регулярно отчитываться о проделанной работе по его вовлечению в хозяйственный оборот.

На совещании отмечалось, что эффективное использование недвижимости должно способствовать развитию малого и среднего бизнеса и трудоустройства граждан, наведению порядка на земле, повышению привлекательности региона, а также увеличению пахотных земель.

Напомним, что в соответствии с Программой социально-экономического развития на 2016-2020 годы предусматривается упростить процедуры принятия решений о распоряжении неиспользуемым государственным имуществом и порядок его отчуждения, а также усовершенствовать механизм передачи в безвозмездное пользование такого имущества в целях создания рабочих мест с приоритетным предоставлением такого имущества субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство товаров (работ, услуг). Кроме того, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого имущества планируется осуществить путем передачи в доверительное управление инвесторам предприятий как имущественных комплексов госпредприятий, а также устойчиво неплатежеспособных коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий. Также намечено сформировать правовые основы управления и распоряжения неиспользуемым и непрофильным государственным недвижимым имуществом, а также систему корпоративного управления им. Так, постановлением Совмина от 15.12..2016  № 1024 внесены изменения в Положение о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест, утв. постановлением Совмина от 25 .06.2012 № 590. Документ предусматривает некоторое упрощение передачи в частные руки неиспользуемого государственного имущества, но в силу он вступит только 22 марта.

Автор публикации: Кирилл Прудников

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