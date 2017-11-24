Амортизируемая стоимость основного средства после модернизации

Что считать амортизируемой стоимостью основного средства после модернизации? Это первоначальная стоимость плюс затраты на модернизацию (если срок полезного использования не меняется и годовая норма амортизации остается прежней)? Или амортизируемая стоимость равна остаточной стоимости плюс затраты на модернизацию?

Амортизируемая стоимость после модернизации определяется как недоамортизированная стоимость (остаточная стоимость плюс затраты на модернизацию).

Амортизация представляет собой процесс перенесения стоимости объектов основных средств на стоимость производимых (оказываемых) с их использованием в процессе предпринимательской деятельности товаров, работ, услуг (п. 4 Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов, утв. постановлением Минэкономики, Минфина, Минстройархитектуры от 27.02.2009 № 37/18/6, далее – Инструкция № 37/18/6).

Стоимость, от которой рассчитываются амортизационные отчисления (далее – амортизируемая стоимость), является:

– пер...

Автор публикации: Валерий ШАФРАНСКИЙ, экономист