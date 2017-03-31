Амортизация переоцененных основных средств

При проведении переоценки основных средств в соответствии с законодательством предприятие пригласило субъекта, занимающегося оценочной деятельностью, для оценки объектов, по которым остаточная стоимость равна нулю.

После оценки предприятие начисляет амортизацию исходя из новой (переоцененной) стоимости таких объектов и относит ее на затраты, что ведет к уменьшению финансового результата.

Правомерны ли такие действия, ведущие к увеличению затрат организации за счет сумм амортизации, начисляемой исходя из новой стоимости объектов?

Указ Президента от 20.10.2006 № 622 «О вопросах переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования» (далее – Указ № 622) и Ин­струкция о порядке переоценки основных средств, доходных вложений в материальные активы, оборудования к установке, утв. постановлением Минэкономики, Минфина и Мин­стройархитектуры от 5.11.2010 № ...