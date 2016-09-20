В развитие принятого год назад Закона от 4.06.2015 № 276-З «Об альтернативной службе» (далее – Закон № 276-З) Совмин принял постановление от 27.06.2016 № 497 «О некоторых вопросах прохождения гражданами альтернативной службы» (далее – постановление № 497). Документом установлен перечень видов работ, которые могут выполнять граждане, проходящие альтернативную службу, а также утверждено Положение о порядке и условиях прохождения гражданами альтернативной службы (далее – Положение).

Положением, впрочем, как и Законом № 276-З (ст. 4), установлено, что граждане проходят альтернативную службу в организациях здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей. Перечень таких организаций установлен постановлением Минтруда и соцзащиты от 31.05.2016 № 24.

При этом ч. 3 ст. 4 Закона № 276-З определено, что для включения в перечень организаций и исключения из него можно подать в областные (Минский городской) исполкомы заявление по форме, определяемой Мин­труда и соцзащиты, согласованное с местным исполнительным и распорядит...