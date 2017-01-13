Вопрос-ответ
Алкоголь с сопровождением
Белорусское транспортное предприятие по договору перевозки собирается осуществить доставку алкогольной продукции (страна происхождения РФ) из г. Москвы по территории РБ и Литвы в Калининград.
Подлежит ли данная продукция обязательному сопровождению по территории Беларуси?
Да, подлежит.
Поскольку страна происхождения товаров является страна – участник Евразийского экономического союза и товар вывозится в г. Калининград (РФ), товар не подлежит помещению под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом ТС.
В соответствии со ст. 23 Закона от 27.08.2008 № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» подлежат обязательному сопровождению в установленном законодательством порядке ввезенные в Беларусь из государств – участников Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26.02.1999 или предназначенные для вывоза из Беларуси в...
- Аренда и лизинг
- Бизнес-союзы
- Вопрос-ответ
- ВЭД
- Инновации
- Инсайдерам и инвесторам
- Интеллектуальная собственность
- ИТ технологии
- Компании и рынки
- Консультации
- Контроль
- Логистика
- Маркетинг
- Мнение специалиста
- Недвижимость
- Образование
- Проекты
- Рейтинги
- Строительство
- Торговля
- Транспорт
- Туризм
- Факты, комментарии
- Цены
- Экология
- Энергетика