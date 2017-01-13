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№3 (2010) от 13.01.2017

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№3 (2010) от 13.01.2017

13 января 2017 года

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Вопрос-ответ

Алкоголь с сопровождением

13.01.2017
Алкоголь с сопровождением

Белорусское транспортное предприятие по договору перевозки собирается осуществить доставку алкогольной продукции (страна происхождения РФ) из г. Москвы по территории РБ и Литвы в Калининград.

Подлежит ли данная продукция обязательному сопровождению по территории Беларуси?

Да, подлежит.

Поскольку страна происхождения товаров является страна – участник Евразийского экономического союза и товар вывозится в г. Калининград (РФ), товар не подлежит помещению под таможенные процедуры, предусмотренные Таможенным кодексом ТС.

В соответствии со ст. 23 Закона от 27.08.2008 № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта» подлежат обязательному сопровождению в установленном законодательством порядке ввезенные в Беларусь из государств – участников Договора о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26.02.1999 или предназначенные для вывоза из Беларуси в...

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