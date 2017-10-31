Акции выходят на биржу

Аукционы по продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая бир­жа» находящихся в собст­венности Республики Беларусь миноритарых пакетов акций открытых акционерных об­ществ объявлены Госкомимуществом на 27 ноября т.г.

Потенциальным инвесторам предлагается 480 477 акций ОАО «Минский Промтранспроект» (17,4% уставного фонда) по стартовой цене 807,2 тыс. BYN, 50 741 акция ОАО «Мотекс» (20,5%) за 21,3 тыс. BYN, 53 209 акций ОАО «СУМ-96» (11,8%) за 122,9 тыс. BYN, 11 723 акции ОАО «ЦАУК» (8,12%) за 160 тыс. BYN и 1331 акция ОАО «ЭКТБ» за 506,5 тыс. BYN. Отметим, что по итогам 2016 г. прибыльным из этих компаний было только ОАО «Минский Промтранспроект». Его чистая прибыль составляла 934 тыс. BYN. У остальных имелся лишь чистый убыток. Об этом свидетельствуют данные от­четности, опубликованной на Едином пор­тале финансового рынка.

Продажа ценных бумаг осуществляется в форме простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены. Право на участие в нем предоставляется членам сек­ции фон­дового рынка ОАО «Белорусская валютно-­фон­довая бир­жа», допущенным к торгам. Список членов секции размещен на официальном сайте биржи. Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций АО, лицу, желающему приобрести акции, необходимо заключить договор с любым юридическим лицом из списка членов Секции.

Автор публикации: Анастасия ГРИГОРЬЕВА