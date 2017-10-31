Акции и скидки в ноябре: есть ли в вашем гардеробе красное?

Информацию о том, в каких торговых организациях в ноябре пройдут акции «День скидок», опубликовало Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

Приятные бонусы ожидают покупателей во многих крупных магазинах и торговых центрах Минска. ЦУМ, ГУМ, торговый дом «На Немиге» и другие зазывают посетителей обещанием снизить цены на свой ассортимент до 20 – 25%.

Во время акции «НАМ 66 лет – ВАМ 33%!», приуроченной ко дню рождения ГУМа, на 66 наименований товаров скидка достигнет 33% (празднования здесь продлятся с 4 по 6 ноября включительно).

Очень привлекательные предложения у торгового центра «Столица»: 7 ноября цены будут снижать до 50%, а 24 ноября, который в мире известен как день огромных скидок и распродаж «Черная пятница», – до 70%.

Не остался незамеченным неожиданный маркетинговый ход универмага «Беларусь»: здесь решили напомнить посетителям о «красном дне календаря»: 7 ноября обещают повышенные скидки тем, кто придет за покупками в красном. На интернет-ресурсах активно обсуждается (кто в шутку, а кто и всерьез), что следует понимать под «прийти в красном»: вся одежда должна быть такого цвета, или достаточно, например, красного шарфа, шапочки, ленты.

Кстати, обратите внимание: некоторые столичные магазины анонсируют симпатичные предложения для обладателей дисконтных карт.

ОАО «ЦУМ Минск»:

4,11,16,18,23,25 ноября – 20% на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей – 5%.

ОАО «ГУМ»:

4,5,6 ноября – акция к Дню рождения ГУМа: «НАМ 66 лет – ВАМ 33%!» (66 наименований товаров со скидкой 33%);

2, 30ноября – 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные (Акция «Щедрый день»);

9,16,23 ноября – 20 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Щедрый день»).

Для держателей дисконтных карт:

7,8 ноября – 25% на непродовольственные товары;

24,25 ноября – 22% на непродовольственные товары.

ТКУП «Универмаг Беларусь»:

14,21,28 ноября – 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные;

7 ноября – для всех покупателей скидка 20%, а для тех, кто придет в красном, скидка 25% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные.

Для держателей дисконтных карт:

2,3,4,9,10,11,16,17,18ноября – 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные.

ООО «Торговый дом «На Немиге»:

каждую среду, субботу ноября – 20%на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.

Для держателей дисконтных карт:

каждую пятницу ноября – 22% на непродовольственные товары.

УП «Кирмаш»:

каждую среду, пятницу ноября – 20%.

ООО «Старт-Х» (ул.Долгобродская, 26):

каждую среду ноября – 15%;

каждый понедельник ноября – 20% (на парфюмерию и моющие средства при покупке от 2-х единиц);

17 ноября – 17% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу).

ТООО «Северянка» (ул.Ангарская, 38):

9,16,23,30 ноября – 15% на отдельные группы товаров.

ООО «Вильнюс-1» (ул.Калиновского, 55):

каждую среду ноября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40):

каждый вторник ноября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «1000 мелочей» (ул.Калинина, 1):

каждый четверг ноября – 15%.

ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1):

28,29 ноября – до 20%.

ОДО «Вероника» (ул.Притыцкого, 38):

7,14,16,20,21,28,30 ноября – 15%.

ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп.Независимости, 131/1):

8,15,22,29 ноября – 20%.

ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):

каждую среду, четверг ноября – 15%.

ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40):

с 1 по 30 ноября – 20%.

ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):

каждую среду, субботу ноября – 18%.

ТКУП «Блискавица» (ул. Сухаревская, 1):

4,7,15,20,27,30 ноября – 15%.

ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4):

каждый четверг, субботу ноября – 15%.

ТЗАО «Пальмира»(ул. Шугаева, 3/1):

с 6 по 25 ноября – 15% на отдельные группы товаров.

ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):

каждый четверг ноября – 20% (на все товары, кроме акционных и уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»).

Магазины Торгового центра «Столица» 7 ноября предложат скидки от 10 до 50%, а также 24 ноября во всемирный день распродаж «Черная пятница» – до 70 %.