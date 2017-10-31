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Акции и скидки в ноябре: есть ли в вашем гардеробе красное?
Информацию о том, в каких торговых организациях в ноябре пройдут акции «День скидок», опубликовало Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.
Приятные бонусы ожидают покупателей во многих крупных магазинах и торговых центрах Минска. ЦУМ, ГУМ, торговый дом «На Немиге» и другие зазывают посетителей обещанием снизить цены на свой ассортимент до 20 – 25%.
Во время акции «НАМ 66 лет – ВАМ 33%!», приуроченной ко дню рождения ГУМа, на 66 наименований товаров скидка достигнет 33% (празднования здесь продлятся с 4 по 6 ноября включительно).
Очень привлекательные предложения у торгового центра «Столица»: 7 ноября цены будут снижать до 50%, а 24 ноября, который в мире известен как день огромных скидок и распродаж «Черная пятница», – до 70%.
Не остался незамеченным неожиданный маркетинговый ход универмага «Беларусь»: здесь решили напомнить посетителям о «красном дне календаря»: 7 ноября обещают повышенные скидки тем, кто придет за покупками в красном. На интернет-ресурсах активно обсуждается (кто в шутку, а кто и всерьез), что следует понимать под «прийти в красном»: вся одежда должна быть такого цвета, или достаточно, например, красного шарфа, шапочки, ленты.
Кстати, обратите внимание: некоторые столичные магазины анонсируют симпатичные предложения для обладателей дисконтных карт.
ОАО «ЦУМ Минск»:
4,11,16,18,23,25 ноября – 20% на непродовольственные товары, на продовольственные товары при сумме покупки от 15 рублей – 5%.
ОАО «ГУМ»:
4,5,6 ноября – акция к Дню рождения ГУМа: «НАМ 66 лет – ВАМ 33%!» (66 наименований товаров со скидкой 33%);
2, 30ноября – 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные (Акция «Щедрый день»);
9,16,23 ноября – 20 % на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (Акция «Щедрый день»).
Для держателей дисконтных карт:
7,8 ноября – 25% на непродовольственные товары;
24,25 ноября – 22% на непродовольственные товары.
ТКУП «Универмаг Беларусь»:
14,21,28 ноября – 20% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные;
7 ноября – для всех покупателей скидка 20%, а для тех, кто придет в красном, скидка 25% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные.
Для держателей дисконтных карт:
2,3,4,9,10,11,16,17,18ноября – 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные.
ООО «Торговый дом «На Немиге»:
каждую среду, субботу ноября – 20%на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары.
Для держателей дисконтных карт:
каждую пятницу ноября – 22% на непродовольственные товары.
УП «Кирмаш»:
каждую среду, пятницу ноября – 20%.
ООО «Старт-Х» (ул.Долгобродская, 26):
каждую среду ноября – 15%;
каждый понедельник ноября – 20% (на парфюмерию и моющие средства при покупке от 2-х единиц);
17 ноября – 17% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу).
ТООО «Северянка» (ул.Ангарская, 38):
9,16,23,30 ноября – 15% на отдельные группы товаров.
ООО «Вильнюс-1» (ул.Калиновского, 55):
каждую среду ноября – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40):
каждый вторник ноября – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «1000 мелочей» (ул.Калинина, 1):
каждый четверг ноября – 15%.
ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1):
28,29 ноября – до 20%.
ОДО «Вероника» (ул.Притыцкого, 38):
7,14,16,20,21,28,30 ноября – 15%.
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп.Независимости, 131/1):
8,15,22,29 ноября – 20%.
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32):
каждую среду, четверг ноября – 15%.
ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40):
с 1 по 30 ноября – 20%.
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46):
каждую среду, субботу ноября – 18%.
ТКУП «Блискавица» (ул. Сухаревская, 1):
4,7,15,20,27,30 ноября – 15%.
ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4):
каждый четверг, субботу ноября – 15%.
ТЗАО «Пальмира»(ул. Шугаева, 3/1):
с 6 по 25 ноября – 15% на отдельные группы товаров.
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30):
каждый четверг ноября – 20% (на все товары, кроме акционных и уцененных товаров и счетчиков газа «Гранд 1,6»).
Магазины Торгового центра «Столица» 7 ноября предложат скидки от 10 до 50%, а также 24 ноября во всемирный день распродаж «Черная пятница» – до 70 %.