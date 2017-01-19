Административное деление: сведения из первых рук

На Едином портале электронных услуг с 17.01.2017 доступны новые электронные услуги на основании сведений из Единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь, владельцем которого является Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

Электронные услуги «Информация об административно-территориальной или территориальной единице» (код ОАИС 3.26.01); «Информация об истории административно-территориальной или территориальной единицы» (код ОАИС 3.26.02) доступны по строгой аутентификации (с использованием действующего сертификата открытого ключа, изданного республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь).

Услуги предоставляются по согласованию с владельцем государственного информационного ресурса (ГИР), интегрированного в Общегосударственную автоматизированную информационную систему (ОАИС).

На безвозмездной основе – для следующих госорганов:

- Следственный комитет (центральный аппарат) и его управления по областям и Минску;

- Госкомитет судебных экспертиз (центральный аппарат и его территориальные органы);

- налоговые органы;

- Генеральная прокуратура и подчиненные ей органы прокуратуры;

- Комитет госконтроля и комитеты госконтроля областей;

- Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля;

- Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля;

- органы госбезопасности;

- Служба безопасности Президента РБ;

- органы внутренних дел;

- Оперативно-аналитический центр при Президенте РБ;

- иные потребители в соответствии с законодательными актами РБ.

На возмездной основе – согласно прейскуранту тарифов на услуги (работы) ОАИС для иных юридических лиц.

Для получения услуг необходимо в адрес Национального центра электронных услуг (http://nces.by) направить заявку установленного образца.

С 13.01.2017 на Едином портале электронных услуг доступны новые электронные услуги, позволяющие получить сведения из ГИР «Банк данных социальных выплат», владельцем которого является Минтруда и соцзащиты РБ.

С 3.01.2017 доступны сведения из ГИР «Продукция, закупаемая для государственных нужд», владельцем которого является Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС).

Автор публикации: Елена Петрошевич