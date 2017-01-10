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10 января 2017 года

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Консультации

33 главных налоговых новшества 2017 года

10.01.2017

В текущем году бизнес и граждан ждет ряд изменений в налоговом законодательстве. В этой статье мы выбрали самые существенные из них, содержащиеся в Общей и Особенной частях Налогового кодекса.

НДС

1. Налоговые вычеты без выставления (направления) электронных счетов-фактур (далее – ЭСЧФ) в 2017 г. невозможны и на основании первичных учетных документов их сделать нельзя. Пункт 20 ст. 1061 НК предоставляет только одну возможность при нарушении работы Портала: выставить (направить) ЭСЧФ надо не позднее 5 рабочих дней со дня возобновления работоспособности Портала. Одним словом: нет ЭСЧФ – нет вычета, умирай, но ЭСЧФ выставляй. В придачу, как разъяснило МНС, тех, кто будет «бойкотировать» выставление ЭСЧФ, ждут штрафы по ст. 13.8 КоАП.

2. На 5 дней увеличен срок для выставления (направления) ЭСЧФ. В текущем году это надо сделать не ранее дня отгрузки товаров (выполнения раб...

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